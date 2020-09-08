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    • 08.09.2020 15:33
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    Tepki çeken görüntüler sonrası düğmeye basıldı! Korona partilerine "müzik" freni

    vakalarında yaşanan artış eğilimi sonrası alınan yeni tedbirleri açıkladı. Son günlerde bazı gece kulüplerinden gelen ve büyük tepki çeken "tedbirsiz eğlenceler" sonrası bakanlık kafe ve restoranlarda gece 12'den sonra müzik çalmasının yasaklandığını duyurdu.

    Tepki çeken görüntüler sonrası düğmeye basıldı

    Artan koronavirüs vakalarına yönelik İçişleri Bakanlığından bir tedbir daha geldi.

    Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuşan Süleyman Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının artık olmayacağını söyledi.

    GECE YARISINDAN SONRA MÜZİK YAYINI ARTIK OLMAYACAK
    Alınan bu tedbire göre hem canlı müzik hem de plak gibi, teyp gibi playback müzikler 00:00 itibariyle sona erecek. Bu tedbirin, salgına ve artan vaka sayılarına rağmen, virüsü umursamadan eğlenen kişiler nedeniyle alındığı öğrenildi.

    ALINAN KARAR DERHAL UYGULANMAYA BAŞLANACAK
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuyla ilgili yaptığı açıklama ise şöyle: "Yine bu gece saat 12'den itibaren 81 vilayette kafeterya olsun, restoran olsun kesinlikle ve kesinlikle; hem canlı müzik hem de yani bir plak gibi, playback gibi müzikler yayınlanmayacaktır. 12 itibariyle sona erecektir. Genelgeyi valiliklere gönderdik, karar alacaklar ve bunu da derhal uygulamaya başlayacaklardır."

    BU GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ
    Beşiktaş Gayrettepe ve Ortaköy'deki bazı gece kulübünde korkutan görüntüler kaydedildi. Salgına rağmen kulübe gelen kişiler, virüsü umursamadan ve herhangi bir tedbire uymadan doyasıya eğlendi. Maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan yüzlerce kişi bir de bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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