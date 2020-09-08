Tepki çeken görüntüler sonrası düğmeye basıldı! Korona partilerine "müzik" freni

Artan koronavirüs vakalarına yönelik İçişleri Bakanlığından bir tedbir daha geldi.

Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuşan Süleyman Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının artık olmayacağını söyledi.

GECE YARISINDAN SONRA MÜZİK YAYINI ARTIK OLMAYACAK

Alınan bu tedbire göre hem canlı müzik hem de plak gibi, teyp gibi playback müzikler 00:00 itibariyle sona erecek. Bu tedbirin, salgına ve artan vaka sayılarına rağmen, virüsü umursamadan eğlenen kişiler nedeniyle alındığı öğrenildi.

ALINAN KARAR DERHAL UYGULANMAYA BAŞLANACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuyla ilgili yaptığı açıklama ise şöyle: "Yine bu gece saat 12'den itibaren 81 vilayette kafeterya olsun, restoran olsun kesinlikle ve kesinlikle; hem canlı müzik hem de yani bir plak gibi, playback gibi müzikler yayınlanmayacaktır. 12 itibariyle sona erecektir. Genelgeyi valiliklere gönderdik, karar alacaklar ve bunu da derhal uygulamaya başlayacaklardır."