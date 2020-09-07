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    • 07.09.2020 11:05
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    ’daki gece kulüplerinde skandal görüntüler! Tıklım tıklım dolu

    salgınında en çok vakanın görüldüğü 'da normalleşme kapsamında açılan gece kulüplerinde skandal görüntüler kaydedildi. Tedbirlerin hiçe sayıldığı tıklım tıklım dolu partilerde ne maske ne sosyal mesafe kuralına uyuldu. Gece kulüplerinde doyasıya eğlenenler bu anları da dan paylaşarak pes dedirtti.

    İstanbul’daki gece kulüplerinde skandal! Tıklım tıklım...

    Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran'da normalleşme adımları atılması sonrası bazı gece kulüpleri de faaliyet göstermeye başladı.

    İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEYECEK KALABALIKTA EĞLENCE!

    Beşiktaş Gayrettepe ve 'deki bazı gece kulübünde korkutan görüntüler kaydedildi. Salgına rağmen kulübe gelen kişiler, virüse umursamadan doyasıya eğlendi. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kuralına uyarak eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de da paylaştı. İğne atsan yere düşmeyecek partiler kameralara yansıdı.

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