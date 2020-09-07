Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıylaeğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran'da normalleşme adımları atılması sonrası bazı gece kulüpleri de faaliyet göstermeye başladı.

İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEYECEK KALABALIKTA EĞLENCE!

Beşiktaş Gayrettepe ve Ortaköy'deki bazı gece kulübünde korkutan görüntüler kaydedildi. Salgına rağmen kulübe gelen kişiler, virüse umursamadan doyasıya eğlendi. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kuralına uyarak eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İğne atsan yere düşmeyecek partiler kameralara yansıdı.