Kafeler, barlar, gece kulüpleri kapanıyor mu? Kafeler kapatıldı mı?

Kafeler kapatıldı mı? Kafeler, barlar, gece kulüpleri kapanıyor mu? Normalleşme sürecinin ardından yeniden faaliyete geçen kafeler ve restoranlarla ilgili yeni bir karar alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan kafeler ve restoranlarla ilgili 81 il Valiliğine ek genelge gönderildi. Kafeler barlar gece kulüpleri kapanıyor mu?

KAFELER BARLAR GECE KULÜPLERİ KAPANIYOR MU?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun Tavsiye Kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Covid 19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmalarının büyük önem taşıdığı ifade edildi.