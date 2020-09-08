Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kılınç tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatı da salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa son savunması için söz verdi.

Kılınç, herhangi bir örgüte üye olmadığını, hakkındaki örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı yönündeki tespitin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.







FETÖ üyesi olduğuna dair tanık beyanlarını da reddeden Kılınç, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatının beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, Kılınç'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski savcı Kılınç hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan iddianame hazırlamıştı.

İzmir'deki "askeri casusluk" davasının savcısı olan Kılınç, aralarında muvazzafların da bulunduğu 357 askere "casusluk" suçlaması yöneltmiş ve sanıkların Türk Silahlı Kuvvetlerinden elde ettikleri bilgileri Yunanistan'a satabileceklerini iddia etmişti.



24 AĞUSTOS 2016'DA MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Davanın kumpas olduğunun anlaşılmasından sonra tüm sanıklar 2016'da beraat etmiş, Kılınç da 24 Ağustos 2016'da meslekten ihraç edilmişti.

"ByLock" kullandığı belirtilen Kılınç, 16 Nisan 2018'de İpsala yakınlarındaki askeri yasak bölgede yapılan denetim sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.