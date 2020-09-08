Edinilen bilgiye göre, Tabaklar mahallesi Albay sokak üzerinde yapılan alt yapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlayan borudan sızan gazın sokağın tamamını kaplaması üzerine vatandaşlar hızla ev ve iş yerlerinden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve doğal gaz acil ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 20 dakika boyunca sızan gaz sebebiyle büyük panik yaşayan vatandaşlar çalışmanın yapıldığı yerden uzaklaştırıldı. Doğal gaz ekipleri tarafından gazın kesilmesiyle vatandaşlar yeniden ev ve iş yerlerine gitti. Patlayan doğal gaz borusunun onarılmasının ardından çalışmalara devam edildi.

Patlamayla birlikte dışarı çıkan bir esnaf, "Kum dökülüyor zannettim. Çıkıp baktığımda doğal gaz borusunu patlatmışlar. Esnaf olarak sıkıntıdayız" şeklinde konuştular.