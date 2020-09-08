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    • 08.09.2020 13:03
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    Son dakika: ’da panik anları! Doğalgaz patladı evlerine giremediler

    ’da, sokak üzerinde yapılan alt yapı çalışması sırasında patlayan paniğe neden oldu. Vatandaşlar yaklaşık 1 saat boyunca iş yeri ve evlerine giremedi.

    Bolu'da patlama! Vatandaşlar evlerine giremedi

    Edinilen bilgiye göre, Tabaklar mahallesi Albay sokak üzerinde yapılan alt yapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlayan borudan sızan gazın sokağın tamamını kaplaması üzerine vatandaşlar hızla ev ve iş yerlerinden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve doğal gaz acil ekipleri sevk edildi.

    Yaklaşık 20 dakika boyunca sızan gaz sebebiyle büyük panik yaşayan vatandaşlar çalışmanın yapıldığı yerden uzaklaştırıldı. Doğal gaz ekipleri tarafından gazın kesilmesiyle vatandaşlar yeniden ev ve iş yerlerine gitti. Patlayan nun onarılmasının ardından çalışmalara devam edildi.

    yla birlikte dışarı çıkan bir esnaf, "Kum dökülüyor zannettim. Çıkıp baktığımda doğal gaz borusunu patlatmışlar. Esnaf olarak sıkıntıdayız" şeklinde konuştular.

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