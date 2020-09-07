Koronavirüs salgınında gelinen nokta ve kış bastırmadan gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin çalışmalar yoğunlaştı. Uzmanlar, toplumun neredeyse bir yıla yaklaşan salgın nedeniyle motivasyonunu kaybettiğini, mesafe duyarlılığını yitirildiğini belirtiyor. Başta Ankara olmak üzere salgının arttığı il ve ilçelerde hafta sonları için sokağa çıkma yasağı, park yasağı, sokak denetimlerinin arttırılması gibi planlamalar yapılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Ankara başta olmak üzere 7 ilde görülen pandemi artışı nedeniyle, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun yaptığı çalışmaların ardından bir dizi önlemler planlanıyor. Planlar arasında, salgının yayılmasının kesintiye uğraması için hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının gelebileceği öğrenildi. Bu yasaklar, salgının artış gösterdiği illerin tamamında olabileceği gibi ilçe bazlı da uygulanabilecek.