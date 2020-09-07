KPSS ÖABT ne zaman yapılacak? KPSS ÖABT sınav tarihi! KPSS ÖABT bu hafta mı?

ÖABT GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Alan Bilgisi sınavına katılacak olan adaylar sınavlarının hangi gün ve saat kaçta olacağı bilgisine sınav giriş belgesi üzerinden ulaşabilecek. Sınav giriş belgesi için ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılmalıdır. Giriş yaptıktan sonra sınav belgelerine ulaşılabilecek.

KPSS P1 PUAN HESAPLAMA

Bu puan türü sadece Genel Yetenek – Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 etkilidir.

Puan Hesaplama Formülü:

Genel Yetenek netiniz x 0.7

Genel Kültür netiniz x 0.3

+ 40= KPSSP1 puanınız.

Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87