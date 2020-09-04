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    • 04.09.2020 10:10
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    soruşturması kapsamında, 7'si

    Son dakika haberine göre, soruşturması kapsamında, 7'si verildi.

    Ankara'da FETÖ operasyonu! 27 gözaltı

    Son dakika haberi: Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik soruşturması kapsamında 7'si muvazzaf 27 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt mensubu askerler ile sivil sorumlular arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen astsubay rütbesindeki 7'si aktif görevde olmak üzere 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce devam ettiği ifade edildi.

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    Haberler Güncel FETÖ soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 7'si muvazzaf 27 kişi hakkında gözaltı kararı
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