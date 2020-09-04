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    • 04.09.2020 11:09
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    Son dakika: 'da operasyonu: kullanıcısı 6 kişiden 4'ü gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen kullanıcısı 6 kişiden 4'ü gözaltına alındı.

    Ankara'da FETÖ operasyonu: 4'ü gözaltına alındı

    Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün () sivil yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen kullanıcısı 6 kişiden 4'ü gözaltına alındı.

    Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün "sivil yapılanması"na yönelik operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 şüpheliden 4'ünün yakalandığı bildirildi.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.


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    Haberler Güncel Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: ByLock kullanıcısı 6 kişiden 4'ü gözaltına alındı
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