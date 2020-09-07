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    • 07.09.2020 08:51
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    : ’da eş zamanlı operasyonu

    ekipleri tarafından eş zamanlı olarak çok sayıda adrese operasyonu yapıldı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul'da eş zamanlı operasyon! Çok sayıda...

    ekipleri tarafından eş zamanlı olarak çok sayıda adrese operasyonu düzenledi. madde ticareti yapan kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Esenler merkezli Arnavutköy, Güngören, Bağcılar, ve ilçelerinde eş zamanlı olarak çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyona havadan helikopter destek verirken adreslerde yapılan aramalarda narkotik köpekleri de kullanıldı. Adreslere düzenlenen baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
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