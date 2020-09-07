Koronavirüs son durum tablosu her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından akşam saatlerinde vatandaşlara duyuruluyor. 7 Eylül korona tablosu bu bağlamda vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1578 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 279 bin 806, can kaybı 6 bin 673 oldu. Peki, koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI BUGÜN KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı 7 Eylül vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakanlıktan ilerleyen saatlerde açıklama yapılacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.