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    • 07.09.2020 19:07
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    'de 'cü 3 haşhaşi 'a kaçarken

    sınırında, 'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı () üyesi 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin " çıkış yasağı" şartıyla serbest bırakılan eski (47), bir diğerinin de aynı davada tutuksuz yargılanan eski komiser (32) olduğu belirlendi.

    3 haşhaşi Yunan'a kaçarken yakalandı

    Edirne ve Keşan emniyet müdürlükleri terörle mücadele şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma kapsamında 3 kişinin Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunduğunu belirledi.

    Ekiplerin düzenlediği operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Şüphelilerden birinin "Futbolda şike kumpası" davasında yargılanan ve 3 Temmuz'daki duruşmada, "yurt dışına çıkış yasağı" şartıyla serbest bırakılan eski emniyet amiri İbrahim Emre (47), bir diğerinin de aynı davada tutuksuz yargılanan eski komiser Ramazan Haktan Helvacı (32) olduğu belirlendi. Haktan'ın ayrıca FETÖ'ye ilişkin farklı davalarda da yargılandığı öğrenildi.

    Diğer şüphelinin de memurluktan ihraç edilen Muhammet Emre (37) olduğu tespit edildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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    Haberler Güncel Edirne'de FETÖ'cü 3 haşhaşi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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