Milyonlarca vatandaş koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağı gibi çeşitli yasakların geri gelip gelmeyeceğini hakkında yapılan açıklamalara odaklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde koronavirüsle mücadele de gündeme gelecek. Peki, yasaklar geri gelecek mi? Okullar ve üniversiteler açılır mı? Kabine toplantısı kararları nelerdir? İşte detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

A Haber ekranlarında Elif Saatçıoğlu'nun verdiği bilgilere göre, havaların soğumasıyla birlikte bulaş riskinin artması nedeniyle bir dizi önlemler alınması planlanıyor. Toplantılarda ilköğretimin açık olması, kronik hastalığı olan çocukların uzaktan eğitim alması ve 8 ile 12. sınıfların okula gitmesine sıcak bakılıyor. Üniversitelerin açılması da şu anda gündemde yok.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının da yurt genelinde değil de bölgesel olarak yapılabileceği belirtiliyor. Bu dönemde hayatı durdurmak yerine hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınması bekleniyor. Bir ilde vaka sayısı yüksekse o il için hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesine sıcak bakılıyor.