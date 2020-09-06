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    • 06.09.2020 19:13
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    Son dakika: 6 Eylül vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... 6 Eylül vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım." ifadelerine yer verdi.

    İşte koronavirüste son 24 saatin rakamları

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    Koca açıklamasında, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım." ifadelerine yer verdi.

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