Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

Koca açıklamasında, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım." ifadelerine yer verdi.