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    • 06.09.2020 17:56
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    'nin 'de icra ettiği Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla sürüyor

    (), Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla sürdürüldüğünü belirtti. Yapılan açıklamada, "Tatbikat, 'den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra ediliyor" denildi.

    MSB'den yapılan açıklamada, her yıl planlı olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla devam ettiği belirtildi.

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen tatbikatın 10 Eylül 2020'ye kadar süreceği aktarılan açıklamada, tatbikatta, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

    Açıklamada, tatbikatın, Türkiye'den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatının ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edildiği kaydedildi.

    Türkiye'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği silah sistemleri ve mühimmatların kullanıldığı tatbikatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiği bilgisi verildi.
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    Haberler Güncel Türkiye'nin KKTC'de icra ettiği Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla sürüyor
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