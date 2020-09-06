Açıklamada, tatbikatın, Türkiye'den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatının ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edildiği kaydedildi.

Türkiye'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği silah sistemleri ve mühimmatların kullanıldığı tatbikatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiği bilgisi verildi.