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    • 06.09.2020 17:36
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    'de herkesi şaşırtan 'Kuran Okuyan Kız' sorusu! Gündeme oturdu

    Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu genelinde yapılırken, adaylar sorularda zorlandıklarını belirtti. KPSS’ye damga vuran soru ise ’in bir eseriyle ilgili oldu.

    KPSS'de herkesi şaşırtan soru! Gündeme oturdu

    Türk resim sanatının öncülerinden 'in 1880 yılında yaptığı tablosunun 2019'da 'da 6.3 milyon sterline satılmasından sonra İstanbul Hanımefendisi isimli eseri Viyana'da 1,5 milyon euro'ya, 'de Kuran Dersi tablosu ise aynı gün Londra'da 4 milyon 640 bin sterline alıcı bulurken ünlü sanat adamının en ünlü eseri olan ise 'ye girenleri üzdü.

    Sınavda 'in 6.3 milyon pound'a satılan eseri sorulurken sınava girenlerin büyük çoğunluğu bu soruya Kaplumbağa Terbiyecisi yanıtını verdi. Sınavdan çıktıktan sonra cevabın tablosu olduğunu öğrenen binlerce kişi bu durumu üzerinde paylaştı.

    Sosyal medyada bir anda Kur'an Okuyan Kız tablosu en çok bahsedilen konular arasına girerken KPSS ve Osman Hamdi Bey de yapılan paylaşımlardan nasibini aldı.

    Sınava giren birçok kişi Osman Hamdi Bey'in adını gördükten sonra sorunun devamını okumadan Kaplumbağa Terbiyecisi şıkkını işaretlediklerini itiraf etti.

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    Haberler Güncel KPSS'de herkesi şaşırtan 'Kuran Okuyan Kız' sorusu! Gündeme oturdu
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