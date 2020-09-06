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    • 07.09.2020 06:31
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    Son dakika: 'da 35 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

    Son dakika haberine göre, emniyet güçlerinin tacirleriyle mücadelesi aralıksız devam ediyor. Sabah saatlerinde 'da aranan 44 kişi için 35 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da 35 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
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