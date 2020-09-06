Son dakika haberine göre, emniyet güçlerinin zehir tacirleriyle mücadelesi aralıksız devam ediyor. Sabah saatlerinde İstanbul'da aranan 44 kişi için 35 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Emniyet güçlerinin zehir tacirleriyle mücadelesi aralıksız devam ediyor. Sabah saatlerinde İstanbul'da aranan 44 kişi için 35 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Ayrıntılar geliyor... Son dakika: Gaziantep'te 100 kilo eroin ele geçirildi Son dakika: Hint kenevirlerini, kümeste kuruturken yakalandılar! Son dakika: Azerbaycan sınırında 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi! İran uyruklu tır şoförü gözaltında