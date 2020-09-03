İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Koçyurdu köyünde uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan takip sonrası belirtilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ev ve eklentilerinde narkotik köpeği 'Dora' ile arama yaptı.

Aramalarda; bahçeye ekili 14 kök Hint keneviri, kurutulmak üzere tavuk kümesine asılmış bir miktar Hint keneviri ile evin içinde 2 kilo 50 gram esrar ele geçirildi. Ürettikleri uyuşturucu maddeleri daha sonra piyasaya sürdüğü belirlenen Y.G. ve M.G., gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.G. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ise imha edildi.