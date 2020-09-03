Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.09.2020 13:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.09.2020 13:54
    ABONE OL

    Son dakika: Hint kenevirlerini, te kuruturken yakalandılar!

    Son dakika haberi.. 'de, evin bahçesinde yetiştirdikleri Hint kenevirlerini tavuk ine asarak, kuruttuktan sonra piyasaya sürdükleri iddia edilen Y.G. ve M.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.G. de şartıyla serbest bırakıldı.

    Akılalmaz yöntem! Kümeste kuruturken yakalandılar

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Koçyurdu köyünde üretimi ve ticareti yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan takip sonrası belirtilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ev ve eklentilerinde narkotik köpeği 'Dora' ile arama yaptı.

    Aramalarda; bahçeye ekili 14 kök , kurutulmak üzere tavuk ine asılmış bir miktar Hint keneviri ile evin içinde 2 kilo 50 gram esrar ele geçirildi. Ürettikleri uyuşturucu maddeleri daha sonra piyasaya sürdüğü belirlenen Y.G. ve M.G., gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.G. de kararıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ise imha edildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Hint kenevirlerini, kümeste kuruturken yakalandılar!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri