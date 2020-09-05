Gaziantep'te, polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, bir otomobilde 100 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun doğu gişelerinde kontrol noktası oluşturdu.



2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Plakası belirlenen otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpeği Maximilion ile yapılan aramada, 100 kilogram eroin ele geçirildi. Otomobildeki 2 şüpheli, gözaltına alındı.