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    • 05.09.2020 10:43
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    • 05.09.2020 10:43
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    Son dakika: 'te 100 kilo eroin ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, 'te, polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, bir otomobilde 100 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

    Gaziantep'te 100 kilo ele geçirildi

    'te, polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, bir otomobilde 100 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun doğu gişelerinde kontrol noktası oluşturdu.

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
    Plakası belirlenen otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpeği Maximilion ile yapılan aramada, 100 kilogram eroin ele geçirildi. Otomobildeki 2 şüpheli, gözaltına alındı.

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