2020 KPSS memur alımı P3 puanı nedir? Sorusu adaylar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda KPSS P3 hesaplama nasıl yapılır? Alım yapan kurumlar hangileri? Detayları sayfamızda yer alıyor. KPSS P3 puanı lisans mezunlarını ilgilendirmektedir. KPSS A ve B grubundaki adaylar P3 puan türü ile atanabiliyorlar. Ancak bu puan türünde atanabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Lisans mezunları ve lisans mezunu olabilecek konumda bulunan kişiler P3 puan türü ile atanma şansı elde edebiliyorlar. KPSS Lisans Sınavınde Genel Yetenk ve Genel Kültür tesleri temel testlerdir. Temel kısımda 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür olmak üzere 120 soru bulunmaktadır.
KPSS P3 PUANI NEDİR?
KPSS P3 puanı lisans mezunlarını ilgilendirmektedir. KPSS A ve B grubundaki adaylar P3 puan türü ile atanabiliyorlar. Ancak bu puan türünde atanabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Lisans mezunları ve lisans mezunu olabilecek konumda bulunan kişiler P3 puan türü ile atanma şansı elde edebiliyorlar.
KPSS P3 PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.
KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;
Genel Yetenek; %50
Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.
Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.
Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için ÇİFT Yıllarda KPSS Lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.
KPSS LİSANS SINAVI PUANI HESAPLAMA (P3, P10, P121)
KPSS Lisans Sınavınde Genel Yetenk ve Genel Kültür tesleri temel testlerdir. Temel kısımda 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür olmak üzere 120 soru bulunmaktadır. Tüm KPSS puanların hesaplanabilmesi için mutlaka girilmesi gereken testlerdir. Yoksa KPSS puanınız hesaplanmaz. Eğitim Bilimleri testi 80 sorudan, Öğretmen Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 75 sorudan oluşmaktadır.
Sitemiz üzerinde KPSS Ağırlıklı Standart Puanlar (ASP) aşağıda verilen formüller kullanılarak hesaplanmaktadır.
KPSSP3 ASP = (0.50 * Genel Yetenek ASP) + (0.50 * Genel Kültür ASP)
KPSSP10 ASP = (0.30 * Genel Yetenek ASP) + (0.30 * Genel Kültür ASP) + (0.40 * Eğitim Bilimleri ASP)
KPSSP121 ASP = (0.15 * Genel Yetenek ASP) + (0.15 * Genel Kültür ASP) + (0.20 * Eğitim Bilimleri ASP) + (0.50 * ÖABT ASP)
KPSS Puanı Formülü = 70 + (30*[2*(ASP-X)-S]) / ([2*(B-X)]-S)
ASP: Ağırlıklı Standart Puan
X : ASP Dağılımının Ortalaması
S : ASP dağılımının standart sapması
B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP
KPSS P3 PUANI ALIM YAPAN KURUMLAR
• Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
• Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
• Gümrük Muhafaza Memurluğu
• Gümrük Muayene Memurluğu
• Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
• Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
• Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
• Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
• T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
• Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
• Orman Genel Müdürlüğü
• Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
• Makina Kimya Endüstrisi
• Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
• TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
• Gümrük Müsteşarlığı
• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
• Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
• Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı