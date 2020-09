NATO'nun iki müttefik olan Türkiye ve Yunanistan arasında herhangi bir çatışmanın yaşanmaması için görüşmelerin başlayacağını bildirmesi ancak Yunanistan'ın NATO'yu yalanlayarak, bölgede gerginliği artıranın kim olduğunu göstermesi üzerine Doğu Akdeniz'de sular yeniden ısınmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) katılımıyla 06-10 Eylül 2020 tarihleri arasında KKTC'de icra edileceğini duyurdu. Her yıl planlı olarak gerçekleştirilen "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.



EN ÜST KADEME KOMUTANLAR İZLEYECEK

Geçen hafta Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan ettiği alana yakın bir bölgede, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İtalya ve Birleşik Arap ile ortak tatbikat yaptı.



Öte yandan Atina'ya gerilim yaratması için cesaret veren Fransa, uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Yunanistan'la tatbikat yapmak üzere Doğu Akdeniz'e gönderiyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, bu gelişmeler üzerine söylediği, "Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler" sözleri Yunan ve Fransız medyası tarafından gündeme taşındı. Açıklamanın akabinde Türkiye önemli bir hamle yaparak Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın bu yıl Ekim ayında değil, 6-10 Eylül'de icra edileceği açıkladı. Tatbikat, Türkiye'den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekâtı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilecek.



Tatbikata bu yıl Türkiye'den seçkin birliklerde katılacak. Bugün başlayacak tatbikatta Türkiye'nin yerli üretim savunma sanayi ürünleri de tatbikatta kullanılacak. Mehmetçiğin keskin gözü İHA ve SİHA'lar ile ATAK helikopterleri tatbikatta görev alacak. Tatbikatı TSK'nın en üst kademedeki komutanlarının da izlemesi bekleniyor.



OLDUBİTTİYE MÜSAADE YOK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kıbrıs Akademik Birimi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Emete Gözügüzelli: Bu tatbikat her iki vatanın (Türkiye ve KKTC) birlik ve beraberlik mesajıdır. Doğu Akdeniz'de deniz, hava ve kara alanlarında bir oldubittiye müsaade etmeyeceğinin göstergesidir. Müşterek tatbikat müşterek birliğin nişanesidir. NATO'nun arabuluculuğunda teknik görüşmeler başladı. Türkiye sorunu diplomatik bir şekilde çözmek istediğini her fırsatta dile getiriyor. Yunanistan'ın Meis ve diğer adaları silahlandırması, BM ve uluslararası hukukun sorunun barışçıl yollarla ihtilafların çözülmesi gerektiği ilkesini ihlal ediyor. NATO, Türkiye'nin yapıcı tutumunun farkındadır. Yunanistan ve Fransa gibi ülkelerin Akdeniz'de başka çabaları var. Türkiye NATO için önemli bir ülkedir. Türkiye'nin yapıcı tutumu NATO tarafından da gerektiği şekilde karşılık bulacaktır.



YUNANİSTAN'A GÜÇLÜ BİR CEVAP

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Güvenlik Uzmanı Murat Aslan: 25 Ağustos'ta Yunanistan, Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat gerçekleştirmişti. Bizim KKTC ile birlikte gerçekleştireceğimiz Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın erkene alınmasını ilk önce mütekabiliyet esasına göre Yunanistan'a verilen güçlü bir cevap olarak değerlendirmek gerekiyor. İkinci olarak da NATO'nun arabuluculuğunda Türkiye-Yunanistan arasında gerçekleştirilen görüşmelerde Yunanistan ikircikli bir tavır sergiliyor. Sahadaki askeri gerçeklikten uzak, siyasi değerlendirmeler yapıyor. Türkiye bir yandan diplomasiye devam etmek istediğini ifade ederken diğer yandan da sahada askeri mesajını veriyor.



SENİ HİÇ UNUTMADIK YÜZBAŞI TOPEL!

Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Türk Hava Kuvvetleri'nin 1964'te Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda uçağının isabet alması ve paraşütle atlamasının ardından Rum askerlerince esir alınarak şehit edildi. Topel, Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi oldu. Topel'in mermisinin bitimine kadar kendisini koruduğu ve yanına kimseyi yaklaştırmadığı biliniyor. Esir düşen Topel'in başına gelenler konusunda birtakım rivayetler olsa da kendisinin, uluslararası savaş hukukunun esirleri kapsayan maddelerine aykırı olarak yapılan işkenceler sonucu öldürüldüğü belirtiliyor. Topel'in naaşı, Türkiye'nin yoğun girişimleri sonucu 12 Ağustos 1964'te Rumlardan alınarak Edirnekapı'daki Sakızağacı Hava Şehitliği'nde toprağa verildi. Kahraman Topel'in adı, bugün Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerindeki yüzlerce park, cadde ve sokakta yaşatılıyor.



YUNAN SINIRINA TANK SEVKIYATI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde konuşlandırdığı 40 tankı 2 TIR'a yükledi. Tanklar İskenderun limanından trenle Edirne'ye sevk edilecek.