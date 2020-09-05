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    • 05.09.2020 16:18
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    Son dakika: , tankları sınırından sınırına kaydırdı

    Son dakika haebri... Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinden iki ayrı tank konvoyu 'ye hareket etti. sınırında bulunan tankların sınırına kaydırılması dikkat çekti.

    Yunanistan sınırına tank sevkiyatı
    Türk Silahlı Kuvvetli, sınırına tank sevk etmeye başladı.

    sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde konuştu tanklar, tırlara yüklenerek istikametine doğru yola çıktı. Yaklaşık 40 tank yüklü iki tır konvoyu bugün öğleden sonra Suriye sınırından ayrıldı.



    Konvoyun İskenderun limanından trenle Edirne'ye sevk edilmesi bekleniyor.

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