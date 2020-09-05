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    'da şanlı Türk bayrağını yakarak dolaşan açak tutuklandı

    Eminönü’nde şanlı Türk bayrağını yakarak elinde dolaştıran bir kişi bayrağı attıktan sonra kaçmaya başladı. Türk bayrağını yanar vaziyette gören bir polis ise önce bayrağı yerden kaldırıp ardından şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabah Gazetesi'nden 'ın özel haberi.

    Şanlı Türk bayrağını yakarak dolaştı!

    Eminönü'nde şanlı Türk bayrağını yakarak elinde dolaştıran bir kişi bayrağı attıktan sonra kaçmaya başladı. Türk bayrağını yerde yanar vaziyette gören görevli polis memurları ise hemen bayrağı yerden alarak kaçan şüpheliyi kovalamaya başladı.

    POLİSLERDEN KAÇAMADI
    Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Emniyette Tuğrul G., olduğu anlaşılan şüpheli hakkında 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama' suçu kapsamında işlem yapılarak İstanbul Adliyesine sevk edildi.

    TUTUKLANDI
    Adliyede nöbetçi sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan saldırgan burada alınan ifadesinin ardından 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

    ATAKAN IRMAK/SABAH

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