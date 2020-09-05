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    • 05.09.2020 Gazete
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    ’nda halk isyan bayrağı açtı: "ler gelsin yoksa batacağız"

    ’de gerilim tırmandı. Paniğe kapılan , ’na asker çıkardı! Ada halkı ise isyan bayrağını açtı: ler gelsin. Yoksa batacağız.

    Kriz istemeis
    Türkiye, Akdeniz'deki yasal haklarından vazgeçmedi. Oruç Reis'i bölgeye gönderdi. Panikleyen Meis Adası'na asker gönderdi. Kaş'a 2 km. uzaklıktaki adanın esnafı, Yunan yetkililere seslendi. Corona nedeniyle krizde olduklarını ve leri çok özlediklerini söyledi. "Türkler, en kaliteli ler. Bu da ada ekonomisine çok olumlu yansıyor. Türkler ile hep kardeş kalacağız" dedi.




    Geçmiş yıllarda binlerce turistin akın ettiği adanın sokakları, şimdi bomboş.
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    Haberler Güncel Meis Adası’nda halk isyan bayrağı açtı: "Türk turistler gelsin yoksa batacağız"
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