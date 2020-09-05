Türkiye, Akdeniz'deki yasal haklarından vazgeçmedi. Oruç Reis'i bölgeye gönderdi. Panikleyen Yunanistan Meis Adası'na asker gönderdi. Antalya Kaş'a 2 km. uzaklıktaki adanın esnafı, Yunan yetkililere seslendi. Corona nedeniyle krizde olduklarını ve Türk turistleri çok özlediklerini söyledi. "Türkler, en kaliteli turistler. Bu da ada ekonomisine çok olumlu yansıyor. Türkler ile hep kardeş kalacağız" dedi.
Geçmiş yıllarda binlerce turistin akın ettiği adanın sokakları, şimdi bomboş.
Geçmiş yıllarda binlerce turistin akın ettiği adanın sokakları, şimdi bomboş.