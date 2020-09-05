Süleyman Yalçın kimdir? Prof. Dr. Süleyman Yalçın kimdir, çalışmaları nelerdir?

Süleyman Yalçın kimdir, çalışmaları nelerdir? Prof. Dr. Süleyman Yalçın kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Hastanenin açılışının ardından Süleyman Yalçın ismi gündeme oturdu.

SÜLEYMAN YALÇIN KİMDİR?

Prof. Dr. Süleyman Yalçın, 1926'da Çanakkale'de doğdu. İlk ve ortaokulu Çanakkale'de bitiren Yalçın, 1944'te Kabataş Lisesi'nden, 1950'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede asistanlık ve doçentliğini tamamlayan Yalçın, 1973-1988 arasında profesör olarak öğretim üyeliği görevini sürdürdü. Prof. Dr. Yalçın, bir süre yurt dışında da görev yaptı.

Düşünce, sanat, edebiyat, kültür ve medeniyet merkezli birçok faaliyetin içinde yer alan Yalçın, yazar olarak Büyük Doğu dergisinde çıkan yazılarıyla tanındı. Aydınlar Ocağı Genel Başkanı olarak yazdığı yazılar ve yaptığı konuşmalarla dikkati çeken Yalçın, yazılarını Büyük Doğu (1956-59, 1972), Yeni İstiklal (1962-63), Kök (1981-82) ve Boğaziçi (1984-86) dergileri ile Orta Doğu (1974) ve Tercüman (1976-88) gazetelerinde yayımladı.

Prof. Dr. Süleyman Yalçın tedavi görmekte olduğu İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 90 yaşında, çoklu organ yetmezliği sebebiyle 18 Aralık 2016'da vefat etti.