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    Memleket Hareketi 'yi böler mi? CHP'nin kritik ismi 'dan flaş açıklaması!

    'de güç kavgası devam ediyor. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan , " bu adımı ile aday adaylığına başlamıştır" dedi. Karayalçın, "Siyasette zemin ve zaman önemlidir. Şu anda bu hareketin ne zamanıdır, ne de zemini vardır." açıklamasında bulundu.

    Memleket Hareketi CHP'yi böler mi?

    A Haber'e konuşan Karayalçın, "Muharrem İnce bu adımıyla aslında Cumhurbaşkanlığına aday adaylığını başlatmıştır. Türk siyasetinde bugüne kadar böyle bir hamle görmedik. Bin günlük çalışma planı "hareket" anlamına gelmez. Yeni bir yöntem bu" dedi.



    Karayalçın, "Sayın İnce ile yaptığımız görüşmede de söyledim. CHP'nin birliğinin bozulmaması gerekiyor. Geriye dönük tartışmaları bırakmalıyız dedim. Eğer bu hareket yeni bir parti haline dönüşmeyecekse zararı olmaz, siyaset alanını genişletir. Ancak siyasette zemin ve zaman önemlidir. Şu anda bu hareketin ne zamanıdır, ne de zemini vardır." açıklamasında bulundu.

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    Haberler Güncel Memleket Hareketi CHP'yi böler mi? CHP'nin kritik ismi Murat Karayalçın'dan flaş Muharrem İnce açıklaması!
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