Eylül ayının ilk günlerinden itibaren koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle eğitimlerin nasıl yapılacağı milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığınca, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderilen görüş yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz dönemine dair çeşitli önerilerde bulunuldu. Peki, üniversite güz dönemi ne zaman? 2020-2021 üniversiteler yüz yüze mi, online uzaktan eğitim mi olacak? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YÖK'E "ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM YAPILSIN" TAVSİYESİ

Sağlık Bakanlığınca, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderilen görüş yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi önerildi.