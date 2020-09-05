"Maskeler indiğinde de kişiler arası mesafe korunmalı. Sevdiğimiz insanlardan da biz hastalığı kapabiliriz, sadece tanımadığımız kişilerden değil. Buna da son derece dikkat etmeliyiz.

Maskeyi doğru kullanmak, son derece önemli. Aylardır sık sık uyardığımız halde maskelerin halen doğru kullanılmadığını görüyoruz. Maske burnu kapatacak. Burnu kapatmayan bir maskenin koruyuculuğu yok. Sizin elinizde, el bileğinizde veya çantanızda duran bir maskenin koruyuculuğu yok. Maske hem sizi etraftan gelebilecek virüse karşı koruyor hem de sizin mevcut bulunan virüsünüzün karşınızdaki insanlara bulaşmasını engelliyor. İki taraflı koruyucu vazifesi var. Maskeler kullanıldıktan sonra da bir poşet içerisine konularak, ağzı sıkıca kapatılarak çöpe o şekilde atılmalı. Yerlere bahçelere, boş alanlara kesinlikle atılmamalı."