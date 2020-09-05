"BENİ İNTİHARA TEŞVİK ETMEK İÇİN EVE HALAT ALMIŞ"

Yine Buse Melisa K. bir başka paylaşımında, "Babam beni intihara teşvik etmek için eve halat almış odaya koymuş. Poşetten de çıkarmış. 'Bu ne' diyorum. 'Hiç' diyor. 'İntihar etmek istiyorsanız aldım' diyor" şeklinde tweet attığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan genç kız, ölmeden dakikalar önce ise "Tetiği çektim" şeklinde yazı yazdı.





Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan baba Özay K. ise emniyetteki ifadesinde, kızına herhangi bir şiddet uygulamadığını, ders nedeniyle sözlü bir tartışma yaşandığını söylemişti