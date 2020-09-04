Herkes merakla bekliyor! Koronavirüs aşısında son durum nedir?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alana koronavirüs salgını her gün binlerce insanın yaşamını kaybetmesine sebep olmaya devam ediyor. Tüm bu yaşananlara karşın bilim insanları büyük bir özveriyle koronavirüs aşısı geliştirmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. İnsanlık aşı çalışmalarını merakla beklerken konuyla ilgli yetkili isimlerden ise kafa karıştırıcı açıklamalar peş peşe geliyor.
04.09.2020 22:24
- Son Güncelleme: 04.09.2020 22:24
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