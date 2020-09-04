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Herkes merakla bekliyor! Koronavirüs aşısında son durum nedir?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alana koronavirüs salgını her gün binlerce insanın yaşamını kaybetmesine sebep olmaya devam ediyor. Tüm bu yaşananlara karşın bilim insanları büyük bir özveriyle koronavirüs aşısı geliştirmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. İnsanlık aşı çalışmalarını merakla beklerken konuyla ilgli yetkili isimlerden ise kafa karıştırıcı açıklamalar peş peşe geliyor.

04.09.2020 22:24 - Son Güncelleme: 04.09.2020 22:24
Herkes merakla bekliyor! Koronavirüs aşısında son durum nedir?

Dünyayı pençesine alan koronavirüs salgınında vaka sayısı hızla 27 milyona yaklaşıyor. Herkesin en çok merak ettiği soru ise virüsü yenecek bir aşının ne zaman kullanılmaya başlanacağı.

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Herkes merakla bekliyor! Koronavirüs aşısında son durum nedir?

Dünyayı pençesine alan koronavirüs salgınında vaka sayısı hızla 27 milyona yaklaşıyor. Herkesin en çok merak ettiği soru ise virüsü yenecek bir aşının ne zaman kullanılmaya başlanacağı.

Herkes merakla bekliyor! Koronavirüs aşısında son durum nedir?

Virüs nedeniyle 873 bin 285 kişi ise hayatını kaybetti. Virüs saptanan 18 milyon 665 bin 737 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada halen tedavisi süren 6 milyon 936 bin 546 aktif vaka bulunuyor.

Herkes merakla bekliyor! Koronavirüs aşısında son durum nedir?

Hepimiz Covid-19'u yenecek ve dünyayı koronavirüs salgınından kurtaracak aşıdan gelecek iyi haberleri beklemeye devam ediyoruz. Ancak hem yetkili kurumlardan hem de aşı çalışmalarını sürdüren ülkelerden kafa karıştıran açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Herkes merakla bekliyor! Koronavirüs aşısında son durum nedir?

DSÖ TARİH VERDİ
Bu konuda son olarak dünyada en yetkin kurum olarak kabul edilen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni bir açıklama yaptı.

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