TRUMP RİCA ETTİ

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde her iki ülkenin de anlaşmaya ara buluculuk yapan ABD yönetiminin ricasına karşılık, İsrail ile ilişkileri normalleştirme ve geliştirme noktasında karar aldıkları belirtildi.

"ENDİŞE İLE KARŞILIYORUZ"

Türkiye tarafından ise anlaşmaya ilişkin açıklama, Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Kararın endişe ile karşılandığı belirtilen açıklamada, "Sırbistan'ın İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını derin endişeyle karşılıyoruz.

Kudüs'ün İsrail tarafından ilhakı uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'ce (BM) reddedilmiştir.

Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır.

Hal böyle iken, herhangi bir ülkenin İsrail nezdindeki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecektir.

Tüm ülkeleri bu konuda kabul edilmiş BM kararlarına riayet etmeye, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve İsrail-Filistin ihtilafının çözümünü daha da güçleştirecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.