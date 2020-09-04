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    Son dakika: kararı! 'de yayımlandı

    Son dakika haberi... Aile hekimlerine koronavirüs salgını nedeniyle ek ödeme yapılacak. 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere aile hekimlerine ek ödeme yapılacak.

    Aile hekimlerine ek ödeme!

    Son dakika haberi... Aile hekimlerine koronavirüs salgını nedeniyle ek ödeme yapılacak. 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere aile hekimlerine ek ödeme yapılacak.

    Karara göre 3 ay süreyle bu yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin TL'yi, aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850 TL'yi geçmemek üzere, COVID-19 salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilir.

    Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel Son dakika: Aile hekimlerine koronavirüs sebebiyle ek ödeme kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
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