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    • 05.09.2020 04:04
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    ’da terör örgütü ’ya operasyon: 6 gözaltı

    ekipleri, örgütün yapılanması / içerisinde faaliyette bulunan Suriyeli 8 kişinin kaçak yollarla yurda giriş yaptığı ve çeşitli kurum ve kuruluşlara ait hesaplarını ele geçirerek bu hesaplar üzerinden propaganda yürüttükleri istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

    İstanbul’da terör örgütü PKK’ya operasyon

    'da terör örgütü 'ya yönelik operasyonda, üzerinden örgütsel faaliyet yürüten li 6 kişi gözaltına alındı.

    ekipleri, örgütün Suriye yapılanması / içerisinde faaliyette bulunan Suriyeli 8 kişinin kaçak yollarla yurda giriş yaptığı ve çeşitli kurum ve kuruluşlara ait sosyal medya hesaplarını ele geçirerek bu hesaplar üzerinden propaganda yürüttükleri istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

    Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriyeli 6 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 şarjör, 15 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

    Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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