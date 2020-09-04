İngiltere merkezli The Economist dergisi, Karadeniz 'deki doğalgaz keşfiyle ilgili bir analizi internet sitesinde yayınladı. Yazıda, Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfedildiği, doğalgazın 2023'ten itibaren kullanılma alınmasının hedeflendiği gibi detaylara yer verildi.

HAZIMSIZLIK KOKAN İFADELER!

Makalenin devamında "Erdoğan keşfi, Türkiye'nin nihai olarak bir net enerji ihracatçısı' olacağı, 'yeni bir çağ' olarak tanımladı. (Türkiye gazının %98'ini ithal ediyor.) Bu boş bir hayal. Analistlerin, bağımsız olarak teyit edilemeyen, sahanın büyüklüğü, Türkiye'nin üç yıl kadar kısa bir süre içinde gaz çıkarabilmesi, projenin genel olarak ticari kapasitesiyle ilgili ciddi şüpheleri var." gibi keşfi gölgelemek istercesine ifadelere yer verildi.







YANDAŞ MEDYA ÇANAK TUTTU

Türkiye'nin gaz keşfi konusunda elinden gelen küçümsemeyi yapan CHP yandaşı medya, The Economist'in operasyonel haberine de çanak tutmaktan geri durmadı. Sözcü, Halk TV gibi medya organları, habere geniş yer verdi.







KİRLİ ELLER YILLAR SONRA HALA TETİKTE

İngilizler'in Musul petrollerine ilgisini fark eden Sultan II. Abdülhamid, bir fermanla Musul ve civarındaki tüm toprakları tapusuna geçirmişti. Bu atak İngilizleri başka planlar yapmaya itmişti. Mondros Mütarekesi, Lozan ve Ankara Antlaşması derken Musul elimizden kayıp gitmişti.







Bugün de yine İngiliz kaynaklı ellerin tıpkı II. Abdulhamid'de olduğu gibi Başkan Erdoğan'ın da önüne engel koyma çabaları, yüz yıl sonra benzer planların devrede olduğunu gözler önüne serdi.







ERDOĞAN "DEVAMI GELECEK" DEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 'Ülke olarak, millet olarak her geçen gün hamdolsun daha iyiye gidiyoruz. Sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın. Ülkemiz askeri alanda olsun, ekonomik, eğitim, ulaşım, enerjide olsun görüyorsunuz müjdeleri alıyorsunuz. Ve bunların devamı aynen gelecek, geliyor diyebilirim' açıklamasında bulunmuştu.



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