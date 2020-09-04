E-Devlet üniversite kayıt nasıl yapılır? 2020 üniversite e-kayıt yapma nasıl olur?

E-Devlet üniversite kayıt nasıl yapılır? 2020 üniversite e-kayıt yapma yolları merak ediliyor. 2020 – 20201 üniversite kayıt dönemi sürüyor. Kazandığı bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler E-Devlet üniversite kayıt nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Üniversite e-kayıt yapma nasıl olur? YÖK tarafından yapılan son açıklamada üniversite kayıt tarihlerinde değişiklik yapıldığı duyurulmuştu.

E-KAYIT NE ZAMAN BİTECEK?

Üniversite kayıt tarihleri ile ilgili değişiklik yapıldı. Uzatılan kayıt tarihleri ile ilgili YÖK'ten açıklama geldi. Yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alınmıştır.