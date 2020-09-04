E-Devlet üniversite kayıt nasıl yapılır? 2020 üniversite e-kayıt yapma nasıl olur?

E-Devlet üniversite kayıt nasıl yapılır? 2020 üniversite e-kayıt yapma yolları merak ediliyor. 2020 – 20201 üniversite kayıt dönemi sürüyor. Kazandığı bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler E-Devlet üniversite kayıt nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Üniversite e-kayıt yapma nasıl olur? YÖK tarafından yapılan son açıklamada üniversite kayıt tarihlerinde değişiklik yapıldığı duyurulmuştu.
E-KAYIT NE ZAMAN BİTECEK?
Üniversite kayıt tarihleri ile ilgili değişiklik yapıldı. Uzatılan kayıt tarihleri ile ilgili YÖK'ten açıklama geldi. Yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alınmıştır.
E-KAYIT NASIL YAPILIR?
e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan 'Üniversite e-Kayıt' uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 6 Eylül saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.