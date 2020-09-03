Türkiye'nin keşfedilen rezervi 2023'e kadar çıkarmaya başlayabileceğine işaret eden Şükri, şöyle devam etti: "Türkiye enerji alanında faaliyet gösteren şirketleri çekmeyi ve yaklaşık 6 milyar dolarlık bir yatırım gerektiren projeyi finanse etmeyi başardığında Karadeniz'de keşfedilen gaz sahasını 2023 itibarıyla kullanabilir. Bu durum, Ankara'nın yabancı enerji kaynaklarına bağımlılığını da bir süre azaltacaktır."

"TÜRKİYE, UZUN VADEDE BİR ENERJİ MERKEZİNE DÖNÜŞEBİLİR"

Gerekli koşulların sağlanması halinde Türkiye'nin bölgenin enerji merkezlerinden biri olacağına dikkati çeken Şükri, "Türkiye, halihazırda enerji transiti için önemli bir ülke konumunda çünkü bazı enerji boru hatları bu ülkeden geçiyor. Yani Türkiye doğal gaz için gerekli altyapıyı sağlayabilir ve uluslararası enerji piyasasıyla ilgili yasaları düzenleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, sahip olduğu coğrafi konum sayesinde uzun vadede bir enerji merkezine dönüşebilir." diyen Şükri, yeni enerji kaynaklarının keşfedilmesi halinde Türkiye'nin bu hedeflere kısa sürede ulaşmasının mümkün olacağını dile getirdi.

Şükri, Türkiye'nin son yıllarda başta LNG'nin doğal gaza dönüştürülmesi konusunda olmak üzere enerji sektörüne önemli yatırımlar yaptığını, bu yatırımların sürdürülmesi ve altyapıların hazırlanması halinde Hazar Denizi, Orta Asya ve İran'dan Avrupa'ya doğal gaz ihraç edebileceğini ifade etti.