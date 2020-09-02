Türkiye doğalgaz buldu, ülkeler ithalat yarışına girdi! En büyük alıcı o ülke olacak



*Sanjay Panda

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Hindistan'ın doğal ortak iki ülke olduğunu, iki ülkenin potansiyelini henüz hayata geçiremediğini ifade etti.

Türkiye ve Hindistan'ın nerede ve nasıl hareket etmesi gerektiğini göz önünde bulundurması gerektiğini söyleyen Panda, şöyle devam etti:

"Medeniyetler olarak ortak tarihi paylaşıyoruz ama bu iş dünyasına aktarılamamış. 8 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi gerçek potansiyeli yansıtmıyor. Daha fazla çaba harcamalıyız. Türkiye ve Hindistan, 2025 yılı için 20 milyar dolarlık ikili ticaret hacmini hedeflemelidir. Bu kesinlikle başarılabilir. Çok daha odaklı bir yaklaşım geliştirmeliyiz. Pandemi ekonomiyi ciddi şekilde etkiledi. İki ülke, birlikte bu zorlu dönemi atlatmalı. Kovid-19, gerçekten küresel sistem üzerindeki en büyük şok. 2020 yılında küresel bir ekonomik yavaşlama söz konusu. Ekonomiden kaynaklanmayan en büyük ekonomik darbe. Tedarik zinciri ve lojistik sektörü üzerine çok büyük bir etkisi oldu. İmalatçılar olumsuz etkilendi."

Büyükelçi Panda, Türkiye ve Hindistan'ın ikili ilişkilerini yeni seviyelere taşımak için yeni yollar bulması gerektiğini söyledi.