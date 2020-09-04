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    • 04.09.2020 10:11
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    Son dakika: merkezli 'nün "kadın yapılanması"na operasyon

    Son dakika haberine göre, merkezli 12 ilde 'nün () "kadın yapılanmasına" yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

    FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon

    Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 28 kadın şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uşak merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 26 şüpheli yakalandı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Zanlıların çoğunluğunun Uşak Üniversitesinde öğrenim gördüğü öğrenildi.
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