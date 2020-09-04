Fatih Nurullah ses kaydı şok etti! Fatih Nurullah kimdir? Uşşaki tarikatı nerede?

Nurullah, baba F.A.'ya yaptıklarının bir kısmını anlatıyor. Kaydın içeriğinde 12 yaşındaki çocuğa yaptığı istismarı itiraf eden Fatih Nurullah, yaptıklarının ortaya çıkmaması için baba F. A.'yı ikna etmeye çalışıyor.

SES KAYITLARI DOSYADA

kendisini 'Uşşaki Tarikati Lideri' olarak tanıtan ve Fatih Nurullah adını kullanan 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban 'çocuk istismarı' suçundan tutuklanmıştı. Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan fezleke Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Bundan sonraki işlemler Sakarya Başsavcılığı tarafından yürütülecek. Şağban'ın ifadesinden ilk detaylar da ortaya çıktı. Kamuoyuna yansıyan ses kayıtlarıyla aynı doğrultuda ifade veren Şağban "Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok. İleri gitmedi. Pişmanım" dedi. Olayın 3-4 ay önce meydana geldiğini söyleyen Şağban ifadesinde kendisinden para istendiğini de iddia etti.

Şağban'ın mağdur kızın babası ve bir başka müridiyle yaptığı telefon görüşmesi kayıtlarının çözümleri de soruşturma dosyasına girdi. Mağdurun babasının soruşturmayı yürüten jandarma ekiplerine teslim ettiği bu görüşmelerde mağdur çocuğun babasıyla konuşan Şağban, olayın örtülmesini istiyor.

Hürriyet'in haberine göre, Şağban, görüşmenin devamında "Bu duyulursa ya intihar ederim ya bu diyarlardan çeker giderim. Sizinle bu kadar hukukumuz var. Hata yapmış olabilirim ama ileri giden bir mevzu da yok. Ben gittim mi tarikat zaten biter, bu kadar hizmetler ortada kalır. Senin ocağına düştük yani" diyerek babayı ikna etmeye çalışıyor.