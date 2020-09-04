Fatih Nurullah ses kaydı şok etti! Fatih Nurullah kimdir? Uşşaki tarikatı nerede?

Fatih Nurullah ses kaydı sosyal medyanın gündemine oturdu. 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Fatih Nurullah kimdir sorusuna günlerdir yanıt aranıyor. Fatih Nurullah nereli, kaç yaşında? Nurullah'ın Uşşaki tarikatı lideri olduğu belirtiliyor. Peki, Uşşaki tarikatı nerede? Nurullah tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayın yankıları devam ediyor. Fatih Nurullah ses kaydı ise dinleyenlerin kanını dondurdu.
FATİH NURULLAH SES KAYDI!
12 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın her şeyi itiraf ettiği ses kaydı ortaya çıktı. Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kuzuluk mahallesinde bulunan dergâhta gerçekleşen iğrenç olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Fatih Nurullah ile istismara uğrayan küçük kızın babası F.A. arasında geçen konuşma, şeyh Nurullah'ın çirkin yüzünü gün ışığına çıkardı.
Nurullah, baba F.A.'ya yaptıklarının bir kısmını anlatıyor. Kaydın içeriğinde 12 yaşındaki çocuğa yaptığı istismarı itiraf eden Fatih Nurullah, yaptıklarının ortaya çıkmaması için baba F. A.'yı ikna etmeye çalışıyor.
SES KAYITLARI DOSYADA
kendisini 'Uşşaki Tarikati Lideri' olarak tanıtan ve Fatih Nurullah adını kullanan 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban 'çocuk istismarı' suçundan tutuklanmıştı. Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan fezleke Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Bundan sonraki işlemler Sakarya Başsavcılığı tarafından yürütülecek. Şağban'ın ifadesinden ilk detaylar da ortaya çıktı. Kamuoyuna yansıyan ses kayıtlarıyla aynı doğrultuda ifade veren Şağban "Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok. İleri gitmedi. Pişmanım" dedi. Olayın 3-4 ay önce meydana geldiğini söyleyen Şağban ifadesinde kendisinden para istendiğini de iddia etti.
Şağban'ın mağdur kızın babası ve bir başka müridiyle yaptığı telefon görüşmesi kayıtlarının çözümleri de soruşturma dosyasına girdi. Mağdurun babasının soruşturmayı yürüten jandarma ekiplerine teslim ettiği bu görüşmelerde mağdur çocuğun babasıyla konuşan Şağban, olayın örtülmesini istiyor.
Hürriyet'in haberine göre, Şağban, görüşmenin devamında "Bu duyulursa ya intihar ederim ya bu diyarlardan çeker giderim. Sizinle bu kadar hukukumuz var. Hata yapmış olabilirim ama ileri giden bir mevzu da yok. Ben gittim mi tarikat zaten biter, bu kadar hizmetler ortada kalır. Senin ocağına düştük yani" diyerek babayı ikna etmeye çalışıyor.
DİYANET'TEN AÇIKLAMA
Diyanet İşleri Başkanlığı Uşşaki tarikatı lideri 'Fatih Nurullah' lakaplı Eyyub Fatih Şağban'ın 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanmasının ardından açıklama yayınladı. Tarikatlara karşı halkı uyaran Diyanet, "Çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir" ifadelerini kullandı.
12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık tarikat lideriyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. Olayın yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi;
* Önceki gün bir ilçemizde yaşandığı medyaya yansıyan ve bir çocuğumuzun istismarı söz konusu olan vahim olayı yakından takip etmekteyiz.
* Yargıya intikal eden bu olayın adli mercilerce en kısa zamanda tüm yönleriyle aydınlatılacağına ve hak ettiği en ağır cezanın verileceğine olan inancımız tamdır.
* Bu vesileyle şu hususları hatırlatmayı bir vazife olarak görüyoruz; Allah'ın bizlere en değerli emaneti olan çocuklarımız, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümeyi, her türlü ihmal ve istismardan korunmayı hak etmektedir.
* Bu nedenle çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir.
* İlim ve irfan ile alakası olmadığı halde, kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz.
* Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de gözbebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz.
FATİH NURULLAH KİMDİR?
58 yaşında olan Fatih Nurullah, İstanbul doğumlu. Babasınının ismi Hasan, annesinin adı Bedriye. Fatih Nurullah baba tarafından aslen Sivas Divriğili.
1973 yılında İstanbul'da Özdemiroğlu ilk okulu, 1976 yılında Kemal Atatürk ortaokulunu bitiren Fatih Nurullah, 1979 yılında Haydarpaşa Erkek lisesinden mezun oldu.
Uşşaki Tarikatı lideri olarak ortaya çıkmadan önce Fatih Nurullah'ın çok farklı bir geçmişi var. Liseden sonra İstanbul Üniversitesi Spor akademisi mezunu olan Fatih Nurullah, Milli güreşçi oldu. Güreş yaptığı dönemde 57 kiloda Türkiye şampiyonluğu ve balkan üçüncülüğü elde etti.
Fatih Nurullah, Nakşi şeyhine tabi olan babasının isteği ile ilk olarak bu cemaatle tanıştı. 1982 yılında Nakşi şeyhlerinden Şerif Atalay'ın yanında dini eğitim aldı.
UŞŞAKİ TARİKATI NEDİR?
Uşşaki tarikatı Halveti Tarikatı'nın bir kolu. Merkezleri İstanbul Kasımpaşa'da. Uşşaki tarikatı 'İpek Yolu' olarak da anılıyor. Bunun sebebi tarikatın önemli isimlerinden olan İbrahim İpek Çorumi'nin etkisi. Fatih Nurullah da Uşşaki tarikatını ondan devraldı.
Uşşaki Tarikatı liderinin tutuklanması sonrasında, dergahları da kapatıldı. Çirkin olay sonrası Uşşaki Tarikatı twitterdaki tüm hesaplarını ve Fatih Nurullah'ın fotoğraflarını sildi.