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    • 04.09.2020 11:08
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    Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten küstah açıklaması

    Son dakika haberi... 'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis, " herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" açıklamasında bulundu.

    Miçotakis'ten küstah Türkiye açıklaması

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ve 'ın çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldığını açıklamıştı.

    Stoltenberg'in açıklamasının ardından Türk Dışişleri, bu çağrıdan memnuniyet duyulduğunu ve diyaloğa hazırız mesajını vermişti.

    Ancak Yunan kaynaklar, Atina'nın bu kararı onaylamadığını iddia etmişti.

    NATO'NUN AÇIKLAMASINA YUNANİSTAN'DAN RESMİ YANIT
    AFP'nin aktardığına göre; Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından yapılan açıklamada, 'deki gerilimi azaltmak amacıyla görüşmelerin başlaması için Türkiye'nin tehditlerden vazgeçmesi gerektiği kaydedildi. Miçotakis, "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" dedi.

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