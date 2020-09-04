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    • 04.09.2020 22:41
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    Meteorolojiden için uyarı! ve su baskınlarına dikkat

    yapılan uyarıya göre, 'un doğu ve 'un batı ilçeleri ile 'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile çevrelerinde yarın öğlen yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

    Meteorolojiden Doğu Karadeniz için uyarı!

    , , ve 'nin bazı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

    yapılan uyarıya göre, Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde yarın öğlen yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

    Meydana gelebilecek , su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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