Türkiye'nin en akıllı yolu Ankara-Niğde Otoyolu açılıyor: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından kritik uyarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığın'a bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, "Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşi"nde kesim kabulü yapılan Ankara-Acıkuyu Kavşağı (Kilometre: 0+000-105+227) ile Alayhan Kavşağı-Gölcük Kavşağı (Kilometre: 218+250-275+048) arası kesimlerinin trafiğe açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylandı.