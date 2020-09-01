Türkiye'nin en akıllı yolu hizmete giriyor! Başkan Erdoğan o tarihte açacak...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne'yi Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bağlayacak ve Türkiye'nin en akıllı yolu olarak hizmet verecek olan Ankara-Niğde Otoyolu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Eylül'de açılacağını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 105 kilometrelik Ankara- Acıkuyu Kavşağı arası 1'inci kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan Kavşağı-Gölcük Kavşağı arasındaki 3'üncü kesiminin 4 Eylül'de açılacağını bildirerek, "Türkiye'nin en akıllı yolu olacak Ankara-Niğde Otoyolumuz 4 Eylül'de Cumhurbaşkanımız tarafından açılacak" ifadelerini kullandı.
Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde arasında mevcut yol ile 4 saat 14 dakika süren seyahat süresinin açılışı yapılacak otoyol ile 2 saat 22 dakikaya düşeceğini belirterek, "Bu proje hem ekonomik hem de sosyal anlamı ile çok önemli bir proje. Otoyol güzergah üzerindeki şehirleri bağlayacak, ticaretini ve ekonomisini büyütecek. Ayrıca bu proje sayesinde vatandaşlarımız her yıl 885 milyon lira zamandan tasarruf etmekle kalmayacak, yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıttan da tasarruf edecek. Yatırım ile her yıl ülkemiz 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak. Otoyolumuz sayesinde havamız daha temiz olacak, karbon salınımı yıllık 318 milyon 240 bin kilogram azalacak" dedi.
Başkan Erdoğan'ın liderliğinde ülkeyi kalkındırmak, ekonomisini ve ticaretini büyütmek için çalıştıklarını kaydeden Karaismailoğlu, "Türkiye'nin ekonomisi ve ticaretinin büyümesinin, bu ülkenin hak ettiği yere yükselmesinin temelinde ulaşım ve iletişim altyapımızın bulunduğunu bilerek hareket ediyoruz. Marmaray, Avrasya Tüp Tüneli, Yüksek Hızlı Tren hatları, bölünmüş yollar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Baki Tiflis Kars Demiryolu, Ordu Giresun Havalimanı ve daha nice büyük projeyi bunun bilinciyle hizmete verdik" dedi.
"ULUSLARARASI TİCARET OTOYOLU OLACAK"
Karaismailoğlu, Türkiye'nin geleceği için ülkenin doğusunu batısına, kuzeyini güneyine sadece yüksek hızlı trenle ve havayolu ile değil otoyollarla da bağladıklarını söyleyerek, bu kapsamda Ankara-Niğde Otoyolu'nun büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi. 275 kilometresi otoyol, 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğundaki otoyolun Ankara'yı Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e, Hatay'a ve hatta Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlamış olacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, yolun Türkiye'nin doğusunu batısına bağlayacağını belirtti. Karaismailoğlu, "Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan, uluslararası öneme sahip bir ulaşım ağını hizmete sunmuş olacağız. Daha da önemlisi bu otoyol, güzergahı üzerindeki şehirleri bağlayacak, ticaretini ve ekonomisini büyütecek bir uluslararası ticaret otoyolu haline gelecek" şeklinde konuştu.