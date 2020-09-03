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    • 03.09.2020 10:52
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    : açıkladı: 'daki felaketi için 5 milyon lira ek kaynak

    haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt çuk, 'da nden etkilenen vatandaşlar için ve 5 milyon lira daha ek ödenek gönderdiklerini bildirdi.

    Bakan açıkladı: 5 milyon lira ek kaynak

    çuk, yazılı açıklamasında, 'da 22 Ağustos'ta yaşanan sel ve heyelan felaketinden etkilenen vatandaşlar için sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

    Psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacıların yer aldığı ekiplerle afetzede vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Selçuk, bölgedeki ve daha önce de 2,5 milyon lira kaynak aktarıldığını anımsattı.

    Bakan Selçuk, "Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına 5 milyon lira daha ek ödenek göndererek toplamda 7,5 milyon lira kaynak aktarmış olduk." bilgisini paylaştı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: Giresun'daki sel felaketi için 5 milyon lira ek kaynak
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