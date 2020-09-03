ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları saat kaçta açıklanır? ALES sonuç sorgulama sayfası öğrenciler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınav sonuçlarının 7 Eylül'de açıklanması bekleniyordu. Ancak ÖSYM aldığı sürpriz bir kararla sonuçları bugün açıklayacağını duyurdu. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları saat kaçta açıklanır? İşte yanıtı!

ALES SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarını bugün açıklayacaklarını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli ALES Adaylarımız, lisansüstü başvurularınızı yapabilmeniz için sonuç açıklama tarihini öne alarak 7 Eylül olarak ilan etmiştik. Çalışmalarımızı hızlandırdık ve değerlendirme işlemlerini daha erken tamamladık ve bugün sonuçları sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun" dedi.

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Aşağıdaki bağlantıdan ALES sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

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