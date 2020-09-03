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    ma ekranı! açıklandı mı? ALES sonuçları saat kaçta açıklanır?

    için heyecan dorukta. ma ekranı sınava giren öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Günlerdir beklenen sınav sonucu için ÖSYM’den heyecanlandıran açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarını bugün açıklayacaklarını duyurdu. Peki, ? İşte, ALES sonuç sorgulama sayfası…

    ALES sonuçları açıklandı!

    açıklandı mı? ALES sonuçları saat kaçta açıklanır? ma sayfası öğrenciler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınav sonuçlarının 7 Eylül'de açıklanması bekleniyordu. Ancak ÖSYM aldığı sürpriz bir kararla sonuçları bugün açıklayacağını duyurdu. Peki, ? ALES sonuçları saat kaçta açıklanır? İşte yanıtı!

    ALES SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarını bugün açıklayacaklarını duyurdu.

    ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli ALES Adaylarımız, lisansüstü başvurularınızı yapabilmeniz için sonuç açıklama tarihini öne alarak 7 Eylül olarak ilan etmiştik. Çalışmalarımızı hızlandırdık ve değerlendirme işlemlerini daha erken tamamladık ve bugün sonuçları sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun" dedi.

    ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Aşağıdaki bağlantıdan ALES sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

    ALES SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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    Haberler Güncel ALES sonuç sorgulama ekranı! ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları saat kaçta açıklanır?
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