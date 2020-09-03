Darülaceze-Perpa Metrobüs Durağı'nda inen ve ismini vermek istemeyen bir yolcu metrobüslerdeki kalabalıktan şikayet ederek, "Bu kadar olmaz. Metrobüse de bakın, tramvaya da bakın bu kadar olmaz. Nedir bu çile ya. Yarın bir gün okullar açılsa ne olacak, tatiller bitse ne olacak. Ondan sonra korona devam... Devam eder tabii. Yazıklar olsun ya" dedi.

Mehmet Bozkurt adlı yolcu ise "Metrobüsler ağzına kadar dolu. Bir şey de diyemiyorsun. Önlem falan yok yani. Ama biz 65 yaş yine de her türlü önlemimizle gidiyoruz. Gençler pek fazla maske kullanmıyor ama yaşlılar kullanmaya özen gösteriyor" diye konuştu.