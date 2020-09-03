Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'yu kabul etti.





BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Erdoğan'ın, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ilk AİHM Başkanı olan Spano'yu kabulü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de hazır bulunduğu kabul, 45 dakika sürdü.





Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün daveti üzerine Türkiye'ye gelen AİHM Başkanı Robert Spano'nun Başkan Erdoğan ile hangi konuları konuşacağını A Haber Muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı. Ayhan, görüşmede Türkiye ile AİHM arasındaki iş birliğinin artırılması, uluslararası hukuk ve insan hakları başlıklarının gündeme geleceğini bildirdi.