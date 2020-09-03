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    • 03.09.2020 15:13
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    Son dakika: Başkan Erdoğan, AİHM Başkanı 'yu kabul etti

    Son dakika haberine göre, Başkan , Başkanı 'yu Cumhurbaşkanlığı si'nde kabul etti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de hazır bulunduğu kabul, 45 dakika sürdü.

    Başkan Erdoğan'dan kritik kabul

    Başkan , (AİHM) Başkanı 'yu kabul etti.


    BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
    Erdoğan'ın, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ilk AİHM Başkanı olan Spano'yu kabulü, Cumhurbaşkanlığı si'nde basına kapalı gerçekleşti.

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de hazır bulunduğu kabul, 45 dakika sürdü.


    KRİTİK KABULDE NELER KONUŞULACAK?
    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün daveti üzerine Türkiye'ye gelen AİHM Başkanı Robert Spano'nun Başkan Erdoğan ile hangi konuları konuşacağını A Haber Muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı. Ayhan, görüşmede Türkiye ile AİHM arasındaki iş birliğinin artırılması, uluslararası hukuk ve insan hakları başlıklarının gündeme geleceğini bildirdi.




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