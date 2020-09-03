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    • 03.09.2020 09:05
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    Almanya'da ülke bayraklarını yere çizen dan duygulandıran hareket! bayrağını asmayı tercih etti

    'de ülke bayraklarını lara çizerek para kazanan bir sokak sı, bayrağını yere çizmek yerine demir bir çubuğa astı. Meydan'da ülke bayraklarını çizen , nı yere çizmiyor. "Türkler bayraklarını yere çizmemi istemiyor" diyen sanatçı, bunun yerine bayrağı asmayı tercih ediyor.

    Biri hariç hepsi yerde! Duygulandıran Türkiye detayı

    Almanya 'deki sokak , ülke bayraklarını önemli lara çiziyor. Romanya'dan gelen Marian, geçimini de bu yolla sağlıyor. İnsanlar ülke bayraklarının çizili bulunduğu dairelere para bırakarak sokak sanatçısına destek oluyor. Sokak sanatçısı Marian, Almanya'nın başkenti Berlin'in en önemli meydanlarından Alexanderplatz'daydı.

    Meydan'da ülke bayraklarını çizen Marian, bayrağını yere çizmiyor. "Türkler bayraklarını yere çizmemi istemiyor" diyen sanatçı, bunun yerine bayrağı asmayı tercih ediyor.

    YERE ÇİZMEK YERİNE ASMASI BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

    Meydandan geçen Türklerden biri, "Öncelikle bizim bayrağımız yerde çizili değil, çizenlere sorulmuş, onlar, 'Türkler bayraklarını yerde istemiyorlar' demiş." ifadelerini kullandı.

    "TÜRK BAYRAĞI HER ZAMAN GÖKLERDE OLMALI"

    Bir diğer Türk ise, "Türk bayrağı her zaman göklerde olmalıdır diye biz öğrendik hayatımız boyunca. Şu anda bayrağımız asmışlar, çizmemişler ve biz de bunun için çok mutlu olduk, gururlandık." dedi.

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