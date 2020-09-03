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    Son dakika: Devrimci Öğrenci Birliği adı altında terör propagandasına operasyon: 17 gözaltı

    Devrimci Öğrenci Birliği adı altında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2’si yaşı küçük olmak üzere toplam 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi.

    Terör propagandasına operasyon: Gözaltılar var

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, 1 günü Sancaktepe ilçesinde yapılan operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2'si yaşı küçük olmak üzere toplam 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda örgütsel pankart ve meşaleler ele geçirildi.

    Konu ile ilgili 2 Eylül tarihinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük 2 şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. 15 şahıs hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol hükümleri uygulandı.

    SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

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