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    • 03.09.2020 15:03
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    Son dakika: 'daki orman ıyla ilgili 2 na alındı!

    Son dakika haberi... 'da aynı bölgede meydana gelen ve 10 hektarlık alanın zarar gördüğü iki ayrı orman ıyla ilgili 2 na alındı.

    Orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltında!

    'nın Karakise köyü Kutlubey ve Kamışlık mevkisinde bulunan ormanlık alanda 31 Ağustos günü başlayan ve söndürülen , 2 Eylül günü sabaha karşı saat 04.00 gibi tekrar başladı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken yangına sebebiyet verdiği tespit edilen 2 na alındı.

    Aşırı sıcaklar ve orman zemindeki kuru otlar nedeniyle ikinci kez aynı bölgede başlayan yangın ekiplerin uzun uğraşları neticesinde söndürülerek tekrar kontrol altına alındı. Öte yandan, yangın çıkmasına yol açtıkları iddiası ile jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 çoban adliyeye sevk edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Amasya'daki orman yangınıyla ilgili 2 çoban gözaltına alındı!
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